«Формула-1» не откажется от использования термочехлов

Команды «Формулы-1» не откажутся от термочехлов в 2024 году, сообщает Autosport.

Ранее с инициативой отказа от них выступил производитель шин «Пирелли».

Новинки итальянских производителей смог протестировать в Испании пилот «Мерседеса» Джордж Рассел, который негативно оценил составы шин.

Команды «Ред Булл», «Альпин», «Астон Мартин» и другие также не поддержали инициативу «Пирелли», сочтя ее не безопасной в аварийном плане.

Таким образом, в сезоне 2024 года в «Формуле-1» останутся термочехлы, позволяющие удерживать температуру шин и способствующие более быстрому прогреву.