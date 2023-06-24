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«Формула-1» не откажется от использования термочехлов

Команды сочли инициативу «Пирелли» не безопасной.
24 июня 2023 20:55
автор: Александр Евграфов

Команды «Формулы-1» не откажутся от термочехлов в 2024 году, сообщает Autosport.

Ранее с инициативой отказа от них выступил производитель шин «Пирелли».

Новинки итальянских производителей смог протестировать в Испании пилот «Мерседеса» Джордж Рассел, который негативно оценил составы шин.

Команды «Ред Булл», «Альпин», «Астон Мартин» и другие также не поддержали инициативу «Пирелли», сочтя ее не безопасной в аварийном плане.

Таким образом, в сезоне 2024 года в «Формуле-1» останутся термочехлы, позволяющие удерживать температуру шин и способствующие более быстрому прогреву.

источник: Autosport
«Формула-1» не откажется от использования термочехлов
Команды сочли инициативу «Пирелли» не безопасной.
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