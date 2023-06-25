Мик Шумахер выступит на Фестивале скорости на автомобиле своего отца 

Запасной пилот «Мерседеса» Мик Шумахер будет участвовать на Фестивале скорости в Гудвуде, сев за руль болида своего отца. Об этом сообщает The Mirror.

Сообщается, что на соревнованиях 24-летний спортсмен будет управлять машиной марки «Мерседес W02». Шумахер-старший выступал на этом болиде в сезоне 2011 года.

«Будет захватывающе проехать на машине моего отца W02 2011 года выпуска, несмотря на то, что это всего лишь короткая дистанция. Просто испытать автомобили этого поколения будет мегавпечатлением! Знание того, что он участвовал в гонках на этой машине, делает ее особенной, и это принесет много эмоций», – приводит слова Мика британское издание.

Напомним, что в 2013 году в результате падения с горнолыжного спуска Михаэль Шумахер впал в кому, с тех пор длительное время проходит восстановление от травмы. Семья спортсмена не разглашает информацию о его состоянии.

Фестиваль скорости в Гудвуде состоится в середине июля 2023 года.