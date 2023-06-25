Хэмилтон выдвинул «Мерседесу» требования по новому контракту

Британский пилот «Мерседесу» Льюис Хэмилтон озвучил руководству команды требования по новому контракту.

Как сообщает газета Mail, семикратный чемпион мира хочет бы заключить долгосрочное соглашение с гарантированным бонусом в 15 миллионов фунтов стерлингов и получить роль посла немецкой «конюшни» после завершения карьеры.

Отмечается, что «Мерседес» готов подписать с Хэмилтоном однолетний контракт с возможностью продления.

На данный момент британец занимает четвертое место в общем зачете пилотов, имея в активе 102 очка. Возглавляет рейтинг с 195 баллами нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл».