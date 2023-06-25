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Хэмилтон выдвинул «Мерседесу» требования по новому контракту

Гонщик выступает за команду с 2013 года.
25 июня 2023 18:50
автор: Александр Поволоцкий

Британский пилот «Мерседесу» Льюис Хэмилтон озвучил руководству команды требования по новому контракту.

Как сообщает газета Mail, семикратный чемпион мира хочет бы заключить долгосрочное соглашение с гарантированным бонусом в 15 миллионов фунтов стерлингов и получить роль посла немецкой «конюшни» после завершения карьеры.

Отмечается, что «Мерседес» готов подписать с Хэмилтоном однолетний контракт с возможностью продления.

На данный момент британец занимает четвертое место в общем зачете пилотов, имея в активе 102 очка. Возглавляет рейтинг с 195 баллами нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл».

источник: Mail
Хэмилтон выдвинул «Мерседесу» требования по новому контракту
Гонщик выступает за команду с 2013 года.
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