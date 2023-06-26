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Актер Рейнольдс и группа инвесторов купили 24% акций команды «Формулы-1»

Стоимость сделки составила около 200 миллионов евро.
26 июня 2023 12:51
автор: Александр Евграфов

Почти четверть акций команды «Формулы-1» «Альпин» были приобретены группой инвесторов, в том числе и компанией, возглавляемой американским актером Райаном Рейнольдсом, сообщается на сайте французского коллектива.

«Это объединение капиталов является важным шагом для повышения нашей эффективности на всех уровнях. Наши инвесторы – это международные игроки с большим опытом работы в спортивной индустрии, они привнесут свой опыт в развитие нашей медиа- и маркетинговой стратегии. А полученный доход будет реинвестирован в команду, чтобы еще больше ускорить реализацию нашего плана», - цитирует пресс-служба «Альпин» исполнительного директора команды Лорана Росси.

Рейнольдс возглавляет компанию Maximum Effort Investments. В 2021 году Рейнольдс и Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексем», который в апреле вернул себе профессиональный статус и со следующего сезона будет выступать в Английской футбольной лиге (EFL).

После сделки капитализация французской команды «Альпин» составит около $ 900 млн. В 2023 году за «Альпин» выступают два французских пилота – Пьер Гасли и Эстебан Окон. После восьми этапов команда набрала 44 очка и занимает пятое место в Кубке конструкторов.

источник:
Актер Рейнольдс и группа инвесторов купили 24% акций команды «Формулы-1»
Стоимость сделки составила около 200 миллионов евро.
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