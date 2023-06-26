Бывшая команда Дмитрия Мазепина подала заявку на участие в чемпионате «Формулы-1»

Команда «Хайтек», которая ранее принадлежала российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, сообщила, что подала заявку на выступление в «Формуле-1».

Ранее Дмитрий Мазепин, владевший основным пакетом акций, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.

«После 20 месяцев планирования и тщательной подготовки на базе в Сильверстоуне, компания приняла решение подать заявку на участие в чемпионате мира с сезона 2026 года. Это шаг, демонстрирующий, что мы обладаем нужными людьми, ресурсами и опытом, чтобы конкурировать с лучшими командами мира», - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время компания Hitec Global Holdinglimited Limited также сообщила, что продала 25% акций казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму.

Команда «Хайтек» выступает в настоящее время в чемпионатах «Формулы-2», «Формулы-3».