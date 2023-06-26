Миллиардер из Казахстана стал инвестором бывшей команды Мазепина

Бизнесмен из Казахстана Владимир Ким стал владельцем 25% акций команды «Хайтек», которая подала заявку на участие в чемпионате «Формулы-1» с 2026 года, сообщается на официальном сайте команды.

Журнал «Форбс» оценил состояние Кима, являющегося крупным акционером компании KAZ Minerals и группы «Казахмыс», в 4,6 млрд долларов. Ранее Ким назывался самым богатым казахстанцем по версии журнала.

«Когда шли переговоры, мы отметили много точек для развития сотрудничества, поэтому знаю, что поддержка станет неоценимой в стремлении развить успех команды», - цитирует пресс-служба руководителя «Хайтек» Оливера Оукса.

По словам Кима, вложение денег в «Хайтек» стали его первыми инвестициями в мир автоспорта.

Ранее контрольный пакет акций «Хайтек» принадлежал российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину, который передал его Оуксу.