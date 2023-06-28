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Советник «Ред Булл» Марко высказался об опасениях относительно Ферстаппена

В команде надеются, что двукратный чемпион мира не повторит путь Нико Росберга.
28 июня 2023 13:20
автор: Александр Евграфов

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что очень опасается внезапно ухода Макса Ферстаппена из команды.

«Я знаю о том, что Ферстаппен не всегда будет в нашей команде, это не будет вечно. Надеюсь, что он не поступит как Нико Росберг. Надеюсь, что он хотя бы предупредит нас заранее, и мы сможем на это отреагировать», - приводит слова Марко GPblog.

По словам Марко, Ферстаппен думает о других гоночных сериях, в частности гонках на выносливость и 24-часовой гонки в Ле-Мане. В то же время, гоночный советник «Ред Булл» понимает, что выступление в «Формуле-1» - это стресс и рано, или поздно, Ферстаппен покинет ведущую гоночную серию.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира и лидирует в общем зачете нынешнего сезона.

Нико Росберг в 2016 году завоевал чемпионский титул и на следующий день объявил о завершении гоночной карьеры.

источник: GP Blog
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