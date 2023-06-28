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Ферстаппен фотографировал, пока Перес учился доить корову накануне Гран-при Австрии

Пилоты «Ред Булл» развлекаются в преддверии домашнего для команды этапа чемпионата мира.
28 июня 2023 16:28
автор: Александр Евграфов

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес накануне Гран-при Австрии решил научиться доить корову, сообщается на официальном сайте команды.

Перес и его напарник Макс Ферстаппен в национальных костюмах отправились на ферму. Мексиканский гонщик принял участие в самом доении, в то время как Макс в этот момент стоял позади него и фотографировал процесс.

Гран-при Австрии, девятый этап чемпионата мира, состоится в Шпильберге с 30 июня по 2 июля.

После восьми этапов Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачете пилотов, завоевав 195 очков. На втором месте идет Перес, на счету которого 126 баллов. Тройку лучших замыкает Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин» (117 очков).

источник: «Ред Булл»
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