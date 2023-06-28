Команда «Альфа Таури» сменит название в следующем сезоне

Команда «Альфа Таури» сменит свое название в следующем сезоне, сообщает австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмут Марко.

«В 2024 году у «Альфа Таури» будут два новых руководителя Лоран Мекис и Питер Байер. У команды появятся новые спонсоры и новое название. Мы также определили наше направление развития – использовать столько компонентов «Ред Булл» сколько позволит регламент», - отметил доктор Марко.

Спортивный консультант «Ред Булл» отметил, что конструировать все сейчас своими силами – неверный путь.

Марко отметил, что и состав команды может измениться. Юки Цунода скорее всего останется в команде, а перспективы Ника де Вриза под вопросом.