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Команда «Альфа Таури» сменит название в следующем сезоне

Состав коллектива тоже изменится.
28 июня 2023 20:02
автор: Александр Евграфов

Команда «Альфа Таури» сменит свое название в следующем сезоне, сообщает австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмут Марко.

«В 2024 году у «Альфа Таури» будут два новых руководителя Лоран Мекис и Питер Байер. У команды появятся новые спонсоры и новое название. Мы также определили наше направление развития – использовать столько компонентов «Ред Булл» сколько позволит регламент», - отметил доктор Марко.

Спортивный консультант «Ред Булл» отметил, что конструировать все сейчас своими силами – неверный путь.

Марко отметил, что и состав команды может измениться. Юки Цунода скорее всего останется в команде, а перспективы Ника де Вриза под вопросом.

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