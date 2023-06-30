Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации девятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Австрии.

В своей лучшей попытке он проехал круг 1 минуту 4,391 секунды. Вместе с ним с первой линии будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Десятку лучших составили Карлос Сайнс («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»), Пьер Гасли («Альпин») и Алекс Элбон («Уильямс»).

Квалификация запомнилась многочисленными списаниями результатов за нарушение границ трассы. Так с напарника Ферстаппена, Серхио Переса, списали четыре подряд круга, и в результате мексиканец будет стартовать 15-м.

Для Ферстаппена этот поул стал четвертым подряд и 26-м в карьере.

В субботу состоится квалификация спринтерской гонки и сам спринт. Основная гонка этапа пройдет в воскресенье. Лидерство в чемпионате удерживает Макс Ферстаппен с 195 очками, на второй позиции идет Серхио Перес – 126 очков.