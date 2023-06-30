Расселл не считает, что сильно уступает Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своем отставании от Льюиса Хэмилтона в личном зачете.

«Стоит ли связывать преимущество Хэмилтона с обновлениями, которые установлены на его автомобиле? Это совпадение. Он хорошо оторвался в зачете, это факт. Но среди напарников мы с ним ближе всех на стартовой решетке среди всех команд. Льюис очень сильный пилот.

Забавно, но я считаю, что по уровню в начале прошлого года Льюис был выше меня, однако я был намного выше него в таблице чемпионата. Сейчас же мы близки по уровню, но я уступаю ему 40 очков», - приводит слова Расселла RacingNews365.