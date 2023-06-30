«Речь шла о выживании». Ферстаппенн рассказал о сложностях квалификации Гран-при Австрии

Победитель квалификации Гран-при Австрии Макс Ферстаппен дал комментарий после победы в квалификации Гран-при Австрии.

«Было очень сложно из-за ограничений трассы. Мы не специально выезжаем за границы белой линии, но при таких скоростях и поворотах очень трудно ее увиденть. Сегодня мы видели, что многие выщли за пределы белой линии. Речь шла о выживании. Но все равно я очень рад быть на поуле», - приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Вместе с ним с первой линии будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Квалификация запомнилась многочисленными списаниями результатов за нарушение границ трассы. Так с напарника Ферстаппена, Серхио Переса, списали четыре подряд круга, и в результате мексиканец будет стартовать 15-м.

В субботу состоится квалификация спринтерской гонки и сам спринт. Основная гонка этапа пройдет в воскресенье.