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«Речь шла о выживании». Ферстаппенн рассказал о сложностях квалификации Гран-при Австрии

Лидер сезона завоевал очередной поул.
30 июня 2023 19:45
автор: Максим Скороходов

Победитель квалификации Гран-при Австрии Макс Ферстаппен дал комментарий после победы в квалификации Гран-при Австрии.

«Было очень сложно из-за ограничений трассы. Мы не специально выезжаем за границы белой линии, но при таких скоростях и поворотах очень трудно ее увиденть. Сегодня мы видели, что многие выщли за пределы белой линии. Речь шла о выживании. Но все равно я очень рад быть на поуле», - приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Вместе с ним с первой линии будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Квалификация запомнилась многочисленными списаниями результатов за нарушение границ трассы. Так с напарника Ферстаппена, Серхио Переса, списали четыре подряд круга, и в результате мексиканец будет стартовать 15-м.

В субботу состоится квалификация спринтерской гонки и сам спринт. Основная гонка этапа пройдет в воскресенье.

источник: Sky Sports
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