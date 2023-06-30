В «Альфа Таури» могут сменить пилота уже в летний перерыв

Пилот команды «Альфа Таури» Ник де Врис может быть заменен уже в летний перерыв. Об этом сообщил журналист Саймон Лахэнби в эфире Sky Sports.

По информации источника, в руководстве «Ред Булл» дали нидерландцу четыре гонки, чтобы улучшить свои результаты - этапы в Австрии, Великобритании, Венгрии и Бельгии. В случае, если он не сможет прибавить, он будет заменен.

В качестве наиболее вероятной замены называют Лиама Лоусона, проводящего сезон в японской «Супер Формуле» и сражающегося там за титул.

Еще одним кандидатом является резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо.