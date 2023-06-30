Макс Ферстаппен повторил личный рекорд на Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен повторил свой личный рекорд, выиграв квалификацию Гран-при А встрии.

Для Ферстаппена этот поул стал четвертым подряд. Таким образом, нидерландский гонщик повторил свой собственный личный рекорд, установленный в середине сезона-2021, когда он выиграл четыре подряд квалификации, начиная с Гран-при Франции и заканчивая Гран-при Великобритании.

Лидером в истории по количеству поулов подряд является Айртон Сенна, на его счету восемь выигранных квалификаций кряду в сезонах-1988 и 1989.