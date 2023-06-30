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Макс Ферстаппен повторил личный рекорд на Гран-при Австрии

Нидерландец продолжает доминировать на трассах «Формулы-1».
30 июня 2023 20:07
автор: Александр Кожевников

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен повторил свой личный рекорд, выиграв квалификацию Гран-при А встрии.

Для Ферстаппена этот поул стал четвертым подряд. Таким образом, нидерландский гонщик повторил свой собственный личный рекорд, установленный в середине сезона-2021, когда он выиграл четыре подряд квалификации, начиная с Гран-при Франции и заканчивая Гран-при Великобритании.

Лидером в истории по количеству поулов подряд является Айртон Сенна, на его счету восемь выигранных квалификаций кряду в сезонах-1988 и 1989.

источник: «Советский спорт»
Макс Ферстаппен вышел на десятое место по количеству поулов в истории «Формулы-1»
Ферстаппен выиграл квалификацию на этапе в Австрии.
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