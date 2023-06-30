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Серхио Перес установил антирекорд «Ред Булл» последних 15 лет

Перес вновь не вышел в третий сегмент квалификации.
30 июня 2023 20:10
автор: Александр Кожевников

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес в четвертый раз подряд не смог выйти в третий сегмент квалификации, оставшись лишь на 15-й позиции по итогам этой сессии на Гран-при Австрии.

Таким образом, впервые с 2008 года кому-то из пилотов «Ред Булл» не удалось четырежды подряд пробиться в десятку сильнейших в квалификациях. В последний раз такое антидостижение устанавливал Дэвид Култхард в 2008 году. На тот момент команда «Ред Булл» еще ни разу в истории не выигрывала в гонках.

Напомним, Перес во втором сегменте квалификации Гран-при Австрии за три попытки так и не смог установить круг по правилам, постоянно выезжая за пределы трассы. Судьи списывали его результаты, из-за чего он и остался лишь 15-м.

источник: «Советский спорт»
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