Макса Ферстаппена могут лишить поула на Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке воскресной гонки Гран-при Австрии.

После завершения квалификации победителя сессии вызвали к стюардам за блокировку гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена. Инцидент произошел еще в первом сегменте квалификации.

В случае, если Ферстаппен получит штраф, он потеряет три позиции на стартовой решетке воскресной гонки и будет стартовать лишь четвертым. На первый ряд переместятся гонщики «Феррари» Шарль леклер и Карлос Сайнс.