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Ферстаппен избежал наказания за блокировку Магнуссена, он сохранил поул на Гран-при Австрии

Ферстаппен завоевал поул в четвертый раз подряд.
30 июня 2023 21:44
автор: Александр Кожевников

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал наказания за блокировку пилота «Хааса» Кевина Магнуссена и сохранил поул-позицию в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, Ферстаппена после завершения квалификации победителя сессии вызвали к стюардам за блокировку Магнуссена. Инцидент произошел еще в первом сегменте квалификации.

Таким образом, Ферстаппен сохранил первую позицию на старте воскресной гонки, компанию на первом ряду стартовой решетки ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер.

источник: «Советский спорт»
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