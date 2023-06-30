ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Во время квалификации Гран-при Австрии судьи аннулировали 47 кругов

Среди пострадавших Сайнс, Норрис и Перес.
30 июня 2023 22:19
автор: Александр Евграфов

За время квалификации девятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Австрии стюарды на трассе в Шпильберге аннулировали в общей сложности 47 кругов.

Отмечается, что чаще всего нарушение границ трассы происходило в шестом, девятом и десятом поворотах. При этом 13 раз пилотам снимали итоги сразу двух подряд кругов из-за нарушения в десятом, последнем повороте трассы.

Чаще всего штрафы получали гонщики «Макларена» и «Феррари» Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Больше всего аннулированных кругов набралось у пилота «Макларена» и гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса — по шесть. Тем не менее, Сайнс в воскресенье стартует с третьего, а Норрис с четвертого места.

Снятие времени из-за нарушения границ трассы не позволили гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу пробиться в третий сегмент. Мексиканец будет стартовать с 15-го места.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен избежал наказания за блокировку Магнуссена, он сохранил поул на Гран-при Австрии
Ферстаппен завоевал поул в четвертый раз подряд.
30.06.2023 21:44
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Макса Ферстаппена могут лишить поула на Гран-при Австрии
Нидерландцу грозит штраф.
30.06.2023 21:00
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Макс Ферстаппен вышел на десятое место по количеству поулов в истории «Формулы-1»
Ферстаппен выиграл квалификацию на этапе в Австрии.
30.06.2023 20:14
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Серхио Перес установил антирекорд «Ред Булл» последних 15 лет
Перес вновь не вышел в третий сегмент квалификации.
30.06.2023 20:10
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Макс Ферстаппен повторил личный рекорд на Гран-при Австрии
Нидерландец продолжает доминировать на трассах «Формулы-1».
30.06.2023 20:07
Формула-1
автор: Александр Кожевников
В «Альфа Таури» могут сменить пилота уже в летний перерыв
Ник де Врис может не остаться в команде до домашнего для себя Гран-при.
30.06.2023 19:49
Формула-1
автор: Александр Кожевников
«Речь шла о выживании». Ферстаппенн рассказал о сложностях квалификации Гран-при Австрии
Лидер сезона завоевал очередной поул.
30.06.2023 19:45
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Расселл не считает, что сильно уступает Хэмилтону
В квалификации Гран-при Австрии Джордж не пробился в третий сегмент.
30.06.2023 19:42
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии
Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии
Поул стал 26-м в его карьере и четвертым подряд в этом сезоне.
30.06.2023 19:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.