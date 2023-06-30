Во время квалификации Гран-при Австрии судьи аннулировали 47 кругов

За время квалификации девятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Австрии стюарды на трассе в Шпильберге аннулировали в общей сложности 47 кругов.

Отмечается, что чаще всего нарушение границ трассы происходило в шестом, девятом и десятом поворотах. При этом 13 раз пилотам снимали итоги сразу двух подряд кругов из-за нарушения в десятом, последнем повороте трассы.

Чаще всего штрафы получали гонщики «Макларена» и «Феррари» Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Больше всего аннулированных кругов набралось у пилота «Макларена» и гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса — по шесть. Тем не менее, Сайнс в воскресенье стартует с третьего, а Норрис с четвертого места.

Снятие времени из-за нарушения границ трассы не позволили гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу пробиться в третий сегмент. Мексиканец будет стартовать с 15-го места.