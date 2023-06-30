«Макларен» потребовал пересмотреть итоги Гран-при Канады

Команда «Макларен подала в Международную автомобильную федерацию запрос на пересмотр итогов Гран-при Канады, сообщает пресс-служба коллектива из Уокинга.

В команде просят пересмотреть решение стюардов о пятисекундном штрафе гонщика Ландо Норриса. Британец был оштрафован за неспортивное поведение во время нахождения на трассе автомобиля безопасности.

«После гонки в спокойной обстановке команда детально проанализировала все обстоятельства и изучила подобные прецеденты. В коллективе полагают, что анализ нашел достаточно свидетельств, позволяющих обратиться к Федерации с запросом на пересмотр решения стюардов Гран При Канады, что и было сделано», - говорится в заявлении.

На восьмом этапе чемпионата мира Норрис финишировал девятым, однако после пятисекундного штрафа переместился на 13-е место и не смог принести команде очков для зачета Кубка конструкторов.