Перес назвал несправедливым свой штраф в квалификации на Гран-при Австрии

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес раскритиковал решение судей, которые трижды аннулировали результаты быстрых кругов.

«Сначала я не понял, в чем проблема, затем мне рассказали, что я нарушил границы в десятом повороте. Во время финальной попытке впереди меня оказался Албон, я не мог остановиться. Думаю, потерял десятую секунды, но стюарды посчитали, что блокировки не было. А потом я еще получил штраф. Думаю, что это неправильно», - сказал Перес в комментарии Sky Sports.

По словам Переса, в воскресенье приложит все усилия, чтобы отыграться во время гонки.

Перес из-за аннулирования трех быстрых кругов не вышел в финал квалификации, и будет стартовать 15-м.

В субботу состоится квалификация спринтерской гонки и сам спринт. Основная гонка этапа пройдет в воскресенье. Лидерство в чемпионате удерживает Макс Ферстаппен с 195 очками, на второй позиции идет Серхио Перес – 126 очков.