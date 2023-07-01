«Просто повеселюсь в спринте». Хэмилтон прокомментировал 18-й результат в квалификации

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался относительно выступления в спринт-квалификации Гран-при Австрии,

Напомним, что семикратный чемпион мира не смог пробиться во второй сегмент и показал 18-й результат.

«У нас были проблемы с таймингом. Но, с другой стороны, спринт всё равно не имеет никакого значения, я просто постараюсь повеселиться, стартовав сзади. Ничего не поделаешь, но я не чувствую ничего такого из-за этого результата», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Победителем спринт-квалификации стал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булла».