Пилот «Феррари» Леклер потеряет три места на старте спринтерской гонки

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на старте спринтерской гонки девятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Австрии.

Монегаск в девятом повороте сбросил скорость и заблокировал гонщика «Макларена» Оскара Пиастри. Стюарды рассмотрели обстоятельства дела и признали вину Леклера.

Отмечается, что наказание касается исключительно спринтерской гонки и не относится к основной гонке, которая пройдет в воскресенье. Если спринт в субботу по какой-то причине не состоится, то наказание будет перенесено на следующий спринт.

Леклер квалифицировался на шестом месте, но будет стартовать девятым. Первый ряд стартового поля заняли гонщики «Ред Булл» - Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Очки в спринтерской гонке присуждаются первым восьми финишировавшим пилотам.