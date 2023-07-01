Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при Австрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в спринтерской гонке девятого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Вторым финишировал его напарник мексиканец Серхио Перес, отставший на 21,048 секунд. Тройку лучших дополнил гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+23,088).

Очки спринтерской гонки получили пилоты «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо, Нико Хюлькенберг из «Хааса», Эстебан Окон из «Альпин» и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

В личном зачете Ферстаппен набрал 203 очка, у Переса – 130 очков, у Алонсо -121.

Основная гонка этапа состоится в воскресенье.