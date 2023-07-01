ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Руководитель команды «Хаас» обвинил Международную автомобильную федерацию в предвзятости

Поводом стало решение стюардов на Гран-при Австрии.
01 июля 2023 20:06
автор: Александр Евграфов

Руководитель американской гоночной команды «Хаас» Гюнтер Штайнер подверг критике действия стюардов и чиновников из Международной автомобильной федерации (FIA) на Гран-при Австрии.

«В FIA непоследовательны в своих действиях. Макс не сделал что-либо намеренно, но ведь правила едины для всех. Они послушали звук мотора и сделали вывод, что Кевин не сбросил скорость, а значит и Макс не виноват», - приводит слова Штайнера Sky Sports Italia.

В ходе квалификации к Гран-при Австрии Ферстаппен припарковал машину на выходе из первого поворота, что помешало быстрому кругу гонщику «Хааса» датчанина Кевина Магнуссена. После окончания квалификации судьи отказались штрафовать Ферстаппена.

По словам Штайнера, если бы ситуация была противоположной, то штраф был бы неизбежен.

источник: Sky Sport Italia
Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при Австрии
Гонщики «Ред Булл» добились победного дубля.
01.07.2023 18:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилот «Феррари» Леклер потеряет три места на старте спринтерской гонки
Монегаск заблокировал пилота «Макларена» Оскара Пиастри
01.07.2023 16:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Просто повеселюсь в спринте». Хэмилтон прокомментировал 18-й результат в квалификации
Гонка начнется в 17:30 по московскому времени.
01.07.2023 15:23
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии
Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии
Основная гонка чемпионата состоится 2 июля.
01.07.2023 14:21
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Хэмилтон не смог выйти во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Австрии, показав 18-е время
Основная гонка 10-го этапа чемпионата состоится 2 июля.
01.07.2023 13:30
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Перес назвал несправедливым свой штраф в квалификации на Гран-при Австрии
Мексиканец четвертую гонку подряд не может выйти в финал квалификации
30.06.2023 23:37
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Макларен» потребовал пересмотреть итоги Гран-при Канады
В команде нашли обстоятельства, которые могут изменить ход дела.
30.06.2023 23:23
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Во время квалификации Гран-при Австрии судьи аннулировали 47 кругов
Во время квалификации Гран-при Австрии судьи аннулировали 47 кругов
Среди пострадавших Сайнс, Норрис и Перес.
30.06.2023 22:19
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен избежал наказания за блокировку Магнуссена, он сохранил поул на Гран-при Австрии
Ферстаппен завоевал поул в четвертый раз подряд.
30.06.2023 21:44
Формула-1
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.