Руководитель команды «Хаас» обвинил Международную автомобильную федерацию в предвзятости

Руководитель американской гоночной команды «Хаас» Гюнтер Штайнер подверг критике действия стюардов и чиновников из Международной автомобильной федерации (FIA) на Гран-при Австрии.

«В FIA непоследовательны в своих действиях. Макс не сделал что-либо намеренно, но ведь правила едины для всех. Они послушали звук мотора и сделали вывод, что Кевин не сбросил скорость, а значит и Макс не виноват», - приводит слова Штайнера Sky Sports Italia.

В ходе квалификации к Гран-при Австрии Ферстаппен припарковал машину на выходе из первого поворота, что помешало быстрому кругу гонщику «Хааса» датчанина Кевина Магнуссена. После окончания квалификации судьи отказались штрафовать Ферстаппена.

По словам Штайнера, если бы ситуация была противоположной, то штраф был бы неизбежен.