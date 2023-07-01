ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Алонсо озвучил цели на гонку в рамках Гран-при Австрии после пятого места в спринте

41-летний ветеран продолжает подавать пример молодым пилотам.
01 июля 2023 20:45
автор: Александр Шульгин

Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо поделился своими ожиданиями от завтрашней гонки в рамках Гран-при Австрии.

«Доволен общим числом очков, добытым для «Астон Мартин» сегодня. Мы набрали на три очка больше «Феррари» и на восемь, чем «Мерседес», так что спринт удался.

Надеюсь, завтра погода будет лучше, мы стартуем седьмыми, посмотрим, как мы справимся. Постараемся попасть в пятерку лучших», – приводит слова Алонсо пресс-служба команды «Астон Мартин», за которую выступает гонщик.

Напомним, сегодня по результатам спринта Алонсо занял пятое место.

Победителем стал действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Гонка пройдет 2 июля. Начало в 16.00 по московской области.

источник: «Астон Мартин»
Руководитель команды «Хаас» обвинил Международную автомобильную федерацию в предвзятости
Поводом стало решение стюардов на Гран-при Австрии.
01.07.2023 20:06
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен стал победителем спринта на Гран-при Австрии
Гонщики «Ред Булл» добились победного дубля.
01.07.2023 18:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилот «Феррари» Леклер потеряет три места на старте спринтерской гонки
Монегаск заблокировал пилота «Макларена» Оскара Пиастри
01.07.2023 16:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Просто повеселюсь в спринте». Хэмилтон прокомментировал 18-й результат в квалификации
Гонка начнется в 17:30 по московскому времени.
01.07.2023 15:23
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии
Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии
Основная гонка чемпионата состоится 2 июля.
01.07.2023 14:21
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Хэмилтон не смог выйти во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Австрии, показав 18-е время
Основная гонка 10-го этапа чемпионата состоится 2 июля.
01.07.2023 13:30
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Перес назвал несправедливым свой штраф в квалификации на Гран-при Австрии
Мексиканец четвертую гонку подряд не может выйти в финал квалификации
30.06.2023 23:37
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Макларен» потребовал пересмотреть итоги Гран-при Канады
В команде нашли обстоятельства, которые могут изменить ход дела.
30.06.2023 23:23
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Во время квалификации Гран-при Австрии судьи аннулировали 47 кругов
Во время квалификации Гран-при Австрии судьи аннулировали 47 кругов
Среди пострадавших Сайнс, Норрис и Перес.
30.06.2023 22:19
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.