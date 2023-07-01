Алонсо озвучил цели на гонку в рамках Гран-при Австрии после пятого места в спринте

Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо поделился своими ожиданиями от завтрашней гонки в рамках Гран-при Австрии.

«Доволен общим числом очков, добытым для «Астон Мартин» сегодня. Мы набрали на три очка больше «Феррари» и на восемь, чем «Мерседес», так что спринт удался.

Надеюсь, завтра погода будет лучше, мы стартуем седьмыми, посмотрим, как мы справимся. Постараемся попасть в пятерку лучших», – приводит слова Алонсо пресс-служба команды «Астон Мартин», за которую выступает гонщик.

Напомним, сегодня по результатам спринта Алонсо занял пятое место.

Победителем стал действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Гонка пройдет 2 июля. Начало в 16.00 по московской области.