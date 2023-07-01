Советник «Ред Булл» Марко пообещал поговорить с Пересом о его борьбе с Ферстаппеном в спринте

Спортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко пообещал поговорить с гонщиком Серхио Пересом о его борьбе с Максом Ферстаппеном в спринтерской гонке Гран-при Австрии.

На первом круге во время разгона после первого поворота Перес выдавил Ферстаппена на обочину, в результате чего возник риск, что лидер чемпионата мог потерять машину на мокрой траве.

«Всё, что произошло после первого поворота, было необязательным. Нам нужно ещё раз посмотреть все и поговорить с Чеко. Возможно, он действительно не видел Макса», - цитирует Марко GPBlog.

Сам Перес после финиша спринтерской гонки заявил, что не видел своего напарника, который выиграл гонку.