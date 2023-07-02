Леклер назвал причину плохого выступления в спринте Гран-при Австрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался относительно своего результата в спринтерской гонке Гран-при Австрии.

Напомним, что гонщик из Монако занял лишь 12-е место в заезде.

«Расстроен собой, и, конечно, разочарован, потому что не был так силен. Еду на сликах по трассе, которая является наполовину мокрой, уже в третий раз, и нет никакого прогресса. Мы должны разобраться, что я делаю не так с точки зрения пилотирования», – цитирует Леклера Motorsport Week.

Главная гонка Гран-при Австрии состоится сегодня. Начало заезда в Шпильберге запланировано на 16:00 по московскому времени.