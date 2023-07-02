Перед Гран-при Австрии будет объявлена минута молчания в память о погибшем гонщике

Перед началом гонки Гран-при Австрии будет объявлена минута молчания в память о погибшем Дилано ван’т Хоффе.

Напомним, что 18-летний спортсмен погиб в результате аварии на трассе Спа-Франкоршам во время второй гонки серии ФРЕКА.

В автомобиль Дилано ван'т Хоффа на высокой скорости врезался Адам Фитцджеральд. Последний не успел предотвратить аварию из-за ограниченной видимости. Гонка проходила на мокрой от дождя трассе.

Добавим, что квалификацию накануне выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булла».