Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, Хэмилтон – седьмой

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.

Действующий чемпион мира и лидер сезона финишировал первым с преимуществом в 5,155 от представителя Монако пилота «Феррари» Шарля Леклера, занявшего второе места.

Третье место на подиуме завоевал мексиканец Серхио Перес, проигравший партнеру по команде Ферстаппену 17,188 сек.

Добавим, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» стал седьмым (+39,196).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет 8 и 9 июля в Великобритании.