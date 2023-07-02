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Макс Ферстаппен превзошел достижение Айртона Сенны

Нидерландец уверенно выиграл Гран-при Австрии.
02 июля 2023 18:33
автор: Александр Кожевников

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержав победу на Гран-при Австрии «Формулы-1», опередил Айртона Сенну по количеству выигранных за карьеру гонок.

Эта победа стала для Ферстаппена 42-й в карьере. На счету Айртона Сенны за время его выступлений в Формуле-1 до гибели на Гран-при Сан-Марино 1994 года была 41 победа.

Лидирует по этому показателю Льюис Хэмилтон, на счету которого 103 выигранных гонки. Следующим на пути Ферстаппена становится Ален Прост, выигравший 51 гонку за свою карьеру.

источник: «Советский спорт»
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