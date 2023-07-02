Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел на третью строчку по количеству кругов лидирования подряд.

На Гран-при Австрии Ферстаппен лидировал на протяжении 25 кругов от старта, благодаря чему продлил серию до 249 кругов, на чем она и прервалась. Таким образом, Ферстаппен опередил по этому показателю достижения Айртона Сенны и Найджела Мэнселла и вышел на третью позицию.

Самой длинной серией может похвастаться Альберто Аскари, который лидировал на протяжении 305 кругов в разных Гран-при подряд.

Второй результат также принадлежит Сенне - 264 круга в сезоне-1988.