«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии

Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты Гран-при Австрии «Формулы-1». Слушание по протесту команды состоится уже сегодня.

Сообщается, что в команде считают, что судьи выписали штрафы за нарушение лимитов трассы далеко не всем гонщикам. В частности, предполагается, что речь идет о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе и пилоте «Альпин» Пьере Гасли. В случае штрафа этим пилотам Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл отыграют по одной позиции и поднимутся на пятое и девятое места соответственно.

Напомним, победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Всего на этапе в Австрии в гонке было выписано восемь штрафов.