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Результаты Гран-при Австрии пересмотрены, восемь гонщиков получили штрафы

Судьи выдали множество наказаний.
02 июля 2023 22:43
автор: Александр Кожевников

Сразу восемь гонщиков получили штрафы по итогам пересмотра результатов Гран-при Австрии.

Рекордсменом по добавленным секундам стал гонщик «Альпин» Эстебан Окон, который получил сразу 30 секунд штрафа за нарушения границ трассы.

По 10 секунд получили Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Алекс Албон и Логан Сарджент.

Юки Цунода получил штраф в пять секунд. Его напарник Ник де Врис - 15 секунд штрафа.

Таким образом, предварительная первая десятка выглядит следующим образом:

Итоговый протокол гонки, топ-10:

1. Макс Ферстаппен

2. Шарль Леклер

3. Серхио Перес

4. Ландо Норрис

5. Фернандо Алонсо

6. Карлос Сайнс

7. Джордж Расселл

8. Льюис Хэмилтон

9. Лэнс Стролл

10. Пьер Гасли.

Официальный протокол гонки пока не опубликован.

источник: «Советский спорт»
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