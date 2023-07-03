Сайнс раскритиковал тактику «Феррари» на Гран-при Австрии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс раскритиковал тактику своей команды в ходе девятого этапа чемпионата мира «Формулы-1». Испанец назвал свой первый пит-стоп ошибкой, а затем признался, что мог бы атаковать своего напарника Шарля Леклера.

«Мы должны проанализировать ситуацию. Это естественно, что сейчас я недоволен. Когда знаешь свой гоночный темп, понимаешь, что должен работать в команде, но потом видишь, как все происходит, чувствуешь себя глупо. Не самые приятные ощущения», - цитирует Сайнса DAZN.

По итогам девятого этапа Сайнс финишировал четвертым, но после 10-секундного штрафа переместился на шестое место. В личном зачете Сайнс набрал 82 очка и занимает девятое место.

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил что решения по стратегии для Сайнса были верными.