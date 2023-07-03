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«Макларен» представил специальную раскраску для домашнего Гран-при Великобритании (фото)

Гонка состоится 9 июля.
03 июля 2023 21:40
автор: Максим Скороходов

Британская команда «Макларен» представила специальную ливрею болида для домашнего Гран-при, которое состоится с 7 по 9 июля.

Машина будет иметь хромированный цвет, во многом из-за спонсора.

«Уверен, эта ливрея вызовет у болельщиков приятные воспоминания, и мне не терпится увидеть машину на трассе в домашней гонке», – приводит пресс-служба команды слова исполнительного директора Зака Брауна.

Напомним, «Макларен» занимает шестое место в Кубке конструкторов. Команду представляют британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

источник: «Макларен»
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