FIA рекомендовала «Ред Булл Ринг» изменить конфигурацию зон безопасности

Международная автомобильная федерация (FIA) порекомендовала руководству «Ред Булл Ринг» изменить конфигурацию зон безопасности на трассе, чтобы избежать повторения ситуации с многочисленными штрафами во время гонки, сообщает ресурс Speedcafe.

По данным источника, чиновники FIA порекомендовали автодрому разместить гравийные ловушки на выходе из девятого и десятого поворотов (последние поворота круга). Именно здесь фиксировалось подавляющее большинство нарушений. Отмечается, что подобные рекомендации уже выдавались автодрому, но изменения внесены не были.

Во время основной гонки Гран-при Австрии в Формуле-1 было зафиксировано более 1200 нарушений границ трассы, а итоги гонки были неоднократно пересмотрены из-за многочисленных штрафов. Ситуация с многочисленными штрафами и аннулированием результатов круга повторилась второй год подряд.