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Квалификация в Гран-при Венгрии пройдёт в новом формате

Компания «Пирелли» подтвердила проведение эксперимента в Будапеште.
04 июля 2023 15:20
автор: Александр Евграфов

Квалификация 11-го этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии пройдёт в новом, экспериментальном формате, сообщает компания «Пирелли».

По замыслу организаторов, новый формат квалификации позволит экономить до четырёх комплектов шин на каждого из участников гонки. В первом сегменте квалификации можно будет использовать только состав Hard, во втором – только Medium, а в третьем – только Soft. Такой шаг обусловлен стремлением к большей экологичности и снижению затрат.

Число комплектов промежуточных и дождевых шин останется неизменным – четыре и три соответственно.

Изначально новый формат квалификации планировалось опробовать на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, но этап в Италии был отменён из-за разрушительного наводнения на севере страны. Также отмечается, что в таком же экспериментальном формате пройдёт квалификация Гран-при Италии в Монце.

Этап в Венгрии состоится 21–23 июля.

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