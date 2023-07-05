Пилот «Мерседеса» Расселл поделился впечатлениями от полёта на истребителе «Тайфун»

Пилот гоночной команды «Мерседес» Формулы-1 Джордж Расселл рассказал о том, что полетал на истребителе Королевских военно-воздушных сил Великобритании «Тайфун».

«Это опыт всей жизни. Видя командную работу, товарищество и навыки Королевских ВВС, я по-настоящему понял, почему работать здесь — такая честь», — написал Расселл в социальных сетях.

25-летний Расселл перешёл в состав «Мерседес» из «Уильямса» в начале 2022 года. Лучшим результатом британского гонщика в «Формуле-1» является победа на Гран-при Бразилии в прошлом году. После девяти этапов нынешнего сезона Расселл завоевал 72 очка и занимает седьмое место в личном зачёте.

Десятый этап чемпионата мира, Гран-при Великобритании, состоится 7–9 июля.