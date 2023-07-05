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«Астон Мартин» выступит в Сильверстоуне в специальной ливрее

На изумрудно-зелёной окраске появятся новые цвета.
05 июля 2023 15:41
автор: Александр Евграфов

Машины команды «Астон Мартин» на десятом этапе чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании будут окрашены в новую ливрею, сообщается на официальном сайте коллектива.

Новая окраска будет посвящена партнёрству с компанией-производителем гоночных масел Valvoline, которая, в свою очередь, принадлежит стратегическому партнёру «Астон Мартин» Aramco.

На изумрудно-зеленых машинах появятся логотипы нового спонсора, а также будут добавлены красные и синие полосы.

В составе «Астон Мартин» выступают канадец Лэнс Стролл, сын владельца команды, и испанец Фернандо Алонсо, являющийся двукратным чемпионом мира. После 9 этапов «Астон Мартин» занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на три очка.

Ранее о специальных ливреях к Гран-при Великобритании, который пройдет 9 июля, объявили «Макларен», празднующий свое 60-летие и «Уильямс», проводящий 800-й Гран-при.

источник: «Астон Мартин»
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