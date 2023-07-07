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Джордж Расселл: я сделал шаг назад по сравнению с остальными пилотами Формулы-1

Пилот «Мерседеса» рассказал о своем регрессе.
07 июля 2023 09:54
автор: Виталий Овсянников

25-летний британский автогонщик Джордж Расселл подвел итоги первых девяти этапов Формулы-1 в текущем сезоне.

«На данный момент, конечно, всё могло бы быть лучше. В начале сезона я чувствовал себя намного увереннее и мог извлекать из машины максимум. Сейчас я столкнулся с трудностями и сделал шаг назад по сравнению с остальными пилотами. Мне просто нужно понять это и сделать перезагрузку. Я уверен, что скоро вернусь к своему привычному уровню», — цитирует Расселла издание Motorsport.

На данный момент британский пилот «Мерседеса» располагается на седьмом месте с 72 баллами в активе. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булла», набравший 229 очков. Товарищ Расселла по команде «Мерседес» Льюис Хэмилтон набрал 106 очков и занимает четвертое место в общем зачете пилотов.

источник: Motorsport.com
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