Ферстаппен показал лучшее время первой практики Гран-при Великобритании

Завершилась первая практика Гран-при Великобритании.

Лучшее время круга, 1:28.600, показал лидер сезона нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым стал его напарник по команде мексиканец Серхио Перес (1:29,048), а третьим — таиландский гонщик «Уильямс» Александр Албон (1:29.089).

Отметим, что семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» завершил практику с 12-м временем.

Вторая сессия свободных заездов пройдёт также 7 июля и начнётся в 18:00 по московскому времени.