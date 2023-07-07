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Ферстаппен показал лучшее время первой практики Гран-при Великобритании

Преимущество значительное
07 июля 2023 15:48
автор: Максим Скороходов

Завершилась первая практика Гран-при Великобритании.

Лучшее время круга, 1:28.600, показал лидер сезона нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым стал его напарник по команде мексиканец Серхио Перес (1:29,048), а третьим таиландский гонщик «Уильямс» Александр Албон (1:29.089).

Отметим, что семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» завершил практику с 12-м временем.

Вторая сессия свободных заездов пройдёт также 7 июля и начнётся в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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