Директор автодрома Сильверстоун попросил протестующих не выходить на трассу

Директор автодрома Сильверстоун Стюарт Прингл призвал активистов экологического движения Just Stop Oil отказаться от идеи провести акцию протеста во время этапа чемпионата мира.

«Невозможно сравнить этап Формулы 1 с акциями на выставке цветов или на поле для крикета в Лордсе. На гоночной трассе велика вероятность получения серьезных травм или смерти. Подвергать риску свою жизнь и жизнь пилотов – это безрассудство», - заявил Прингл в эфире BBC 5 Live.

Ранее активисты провели акции в том числе и на Уимблдонском турнире. В прошлом году из-за акции рестарт гонки на Гран-при Великобритании пришлось отложить почти на час, когда протестующие сели прямо на трассе.