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Директор автодрома Сильверстоун попросил протестующих не выходить на трассу

Попытки сорвать гонку могут привести к трагедии.
07 июля 2023 17:36
автор: Александр Евграфов

Директор автодрома Сильверстоун Стюарт Прингл призвал активистов экологического движения Just Stop Oil отказаться от идеи провести акцию протеста во время этапа чемпионата мира.

«Невозможно сравнить этап Формулы 1 с акциями на выставке цветов или на поле для крикета в Лордсе. На гоночной трассе велика вероятность получения серьезных травм или смерти. Подвергать риску свою жизнь и жизнь пилотов – это безрассудство», - заявил Прингл в эфире BBC 5 Live.

Ранее активисты провели акции в том числе и на Уимблдонском турнире. В прошлом году из-за акции рестарт гонки на Гран-при Великобритании пришлось отложить почти на час, когда протестующие сели прямо на трассе.

источник: BBC
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