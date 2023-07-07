Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов в Великобритании

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время второй сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Великобритании.

В своей лучшей попытке он проехал круг за 1 минуту 28,078 секунды. Второе время у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса (отставание 0,022 секунды), замкнул тройку лучших пилот «Уильямс» Алекс Албон (+0,218).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал 15-е время, а гонщик «Феррари» Шарль Леклер и вовсе не смог принять участие в заездах из-за проблем с электроникой.

В субботу на автодроме в Сильверстоуне состоится третья практика и квалификация, а гонка стартует в воскресенье.