Марко не стал отвечать на вопрос, останется ли де Врис в «Альфа Таури» к этапу в Нидерландах

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о будущем пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса.

«Когда гонка в Зандворте? После летнего перерыва? Тогда я точно смогу ответить только там. Мы рассматриваем такую возможность. Он не оправдывает ожиданий. Это сложный вид спорта, а нам нужно смотреть на перспективу. Мы ждем результат. Если будет нужно, то мы примем решение», - приводит слова Марко Viaplay.

Ник де Врис является одним из двух пилотов, ни разу не набравших очки в нынешнем сезоне.