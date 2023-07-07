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Марко не стал отвечать на вопрос, останется ли де Врис в «Альфа Таури» к этапу в Нидерландах

По слухам, гонщика могут заменить после летней паузы.
07 июля 2023 21:51
автор: Александр Кожевников

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о будущем пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса.

«Когда гонка в Зандворте? После летнего перерыва? Тогда я точно смогу ответить только там. Мы рассматриваем такую возможность. Он не оправдывает ожиданий. Это сложный вид спорта, а нам нужно смотреть на перспективу. Мы ждем результат. Если будет нужно, то мы примем решение», - приводит слова Марко Viaplay.

Ник де Врис является одним из двух пилотов, ни разу не набравших очки в нынешнем сезоне.

источник: «Советский спорт»
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