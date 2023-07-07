Леклер прокомментировал пропуск второй сессии свободных заездов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал пропуск второй тренировки на 10-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Великобритании. На машине монегаска возникли проблемы с электрикой и он не смог выехать.

«Жаль, что не смог принять участия во второй практике, у нас теперь не хватает данных по гоночной симуляции. Но мы продолжим работать, чтобы получить максимум из того, что есть перед квалификацией и гонкой. Нам ещё нужно поработать над улучшением гоночного темпа», - цитирует Леклера пресс-служба «Феррари».

По словам монегаска, он надеется на перемену погоды, поскольку прогноз обещает в субботу на квалификации, дождь.

Напарник Леклера Карлос Сайнс показал второй результат во второй сессии, отстав от лучшего времени, показанным Максом Ферстаппеном, на 0,022 секунды.

Гонка 10-го этапа состоится в воскресенье.