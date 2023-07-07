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В «Мерседесе» считают, что Хэмилтон может выступать еще 4 года

Контракт Льюиса с командой истекает в конце этого сезона.
07 июля 2023 23:08
автор: Александр Кожевников

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Льюис Хэмилтон может провести в составе команды еще четыре года.

«Хэмилтон может завершить карьеру? Посмотрите на пример Алонсо, если все будет так, то у Льюиса есть еще четыре года.

Это не так далеко от слов Льюиса, что он готов выступать еще пять лет. Я могу сказать, что он способен это сделать. И, очевидно, в составе нашей команды.

Лучшие спортсмены в наше время нашли способы продлить свою карьеру, ведя дисциплинированную жизнь и делая правильные вещи», - приводит слова Вольфа Sky Sports.

Контракт 38-летнего пилота с «Мерседесом» истекает в конце этого сезона. О продлении соглашения пока не сообщалось.

источник: Sky Sports
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