Хэмилтон раскритиковал болид «Мерседеса» после практик Гран-при Великобритании

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных практик «Гран-при Великобритании». Напомним, что в первой практике пилот стал 12-м, а во второй - 15-м.

«Этой машиной тяжело управлять. Вне зависимости от настроек ей все равно достаточно тяжело управлять. Тренируясь на одном быстром круге разницы между составами шин вообще не ощущалось, а это говорит о том, что здесь что-то не так», - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Добавим, что в субботу, 8 июля состоится третья практика (начало - в 13.30 мск) и квалификация (17.00), а в воскресенье, 9 июля - гонка (17.00).