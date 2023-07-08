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Хэмилтон раскритиковал болид «Мерседеса» после практик Гран-при Великобритании

Он заявил, что машиной тяжело управлять.
08 июля 2023 09:15
автор: Степан Шереметьев

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных практик «Гран-при Великобритании». Напомним, что в первой практике пилот стал 12-м, а во второй - 15-м.

«Этой машиной тяжело управлять. Вне зависимости от настроек ей все равно достаточно тяжело управлять. Тренируясь на одном быстром круге разницы между составами шин вообще не ощущалось, а это говорит о том, что здесь что-то не так», - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Добавим, что в субботу, 8 июля состоится третья практика (начало - в 13.30 мск) и квалификация (17.00), а в воскресенье, 9 июля - гонка (17.00).

источник: Sky Sports
В «Мерседесе» считают, что Хэмилтон может выступать ещё 4 года
Контракт Льюиса с командой истекает в конце этого сезона.
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