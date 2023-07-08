Леклер показал лучшее время третьей практики Гран-при Великобритании, Ферстаппен — восьмой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако показал лучшее время третьей практики Гран-при Великобритании.
Он проехал круг за 1 минуту и 27,419 секунды.
Второй результат показал таиландский гонщик «Уильямс» Александр Албон (1:27,592), а третий – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (1:27, 784).
Отметим, что действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал восьмое время (1:28,266).
Сегодня, 8 июля, в 17:00 мск начнётся квалификация Гран-при Великобритании, гонка назначена на следующий день в то же время.
источник: «Советский спорт»