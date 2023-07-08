ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Леклер показал лучшее время третьей практики Гран-при Великобритании, Ферстаппен — восьмой

Дальше — квалификация.
Леклер показал лучшее время третьей практики Гран-при Великобритании, Ферстаппен — восьмой
08 июля 2023 15:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако показал лучшее время третьей практики Гран-при Великобритании.

Он проехал круг за 1 минуту и 27,419 секунды.

Второй результат показал таиландский гонщик «Уильямс» Александр Албон (1:27,592), а третий – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (1:27, 784).

Отметим, что действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал восьмое время (1:28,266).

Сегодня, 8 июля, в 17:00 мск начнётся квалификация Гран-при Великобритании, гонка назначена на следующий день в то же время.

источник: «Советский спорт»
Хэмилтон раскритиковал болид «Мерседеса» после практик Гран-при Великобритании
Он заявил, что машиной тяжело управлять.
08.07.2023 09:15
Формула-1
автор: Степан Шереметьев
В «Мерседесе» считают, что Хэмилтон может выступать ещё 4 года
Контракт Льюиса с командой истекает в конце этого сезона.
07.07.2023 23:08
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Леклер прокомментировал пропуск второй сессии свободных заездов
Монегаск не смог проехать во второй пятничной сессии ни одного круга.
07.07.2023 22:38
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Марко не стал отвечать на вопрос, останется ли де Врис в «Альфа Таури» к этапу в Нидерландах
По слухам, гонщика могут заменить после летней паузы.
07.07.2023 21:51
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов в Великобритании
На счету нидерландского гонщика лучшее время и первой сессии.
07.07.2023 19:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Директор автодрома Сильверстоун попросил протестующих не выходить на трассу
Попытки сорвать гонку могут привести к трагедии.
07.07.2023 17:36
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время первой практики Гран-при Великобритании
Ферстаппен показал лучшее время первой практики Гран-при Великобритании
Преимущество значительное.
07.07.2023 15:48
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Джордж Расселл: я сделал шаг назад по сравнению с остальными пилотами Формулы-1
Пилот «Мерседеса» рассказал о своём регрессе.
07.07.2023 09:54
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
В «Уильямсе» обновили ливрею к Гран-при Великобритании. Фото
На машину добавили британский флаг.
05.07.2023 17:55
Формула-1
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.