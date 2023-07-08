Перес обновил антирекорд «Ред Булл» последних 15 лет

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес в пятый раз подряд не смог выйти в третий сегмент квалификации. На Гран-при Великобритании, Перес остался 16-м и не вышел даже во второй сегмент.

Таким образом, впервые с 2008 года кому-то из пилотов «Ред Булл» не удалось пять раз подряд пробиться в десятку сильнейших в квалификациях. В последний раз такое антидостижение устанавливал Дэвид Култхард в 2008 году. На тот момент команда «Ред Булл» еще ни разу в истории не выигрывала в гонках.

Напомним, Перес в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании улучшил свое время в финальной попытке, однако ехавшие за ним пилоты были на более сухой трассе и улучшили свои результаты больше, из-за чего он остался 16-м, отстав от 15-го места на 0,021 секунды.