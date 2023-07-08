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Перес обновил антирекорд «Ред Булл» последних 15 лет

Мексиканец не смог выйти во второй сегмент квалификации.
08 июля 2023 17:43
автор: Александр Евграфов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес в пятый раз подряд не смог выйти в третий сегмент квалификации. На Гран-при Великобритании, Перес остался 16-м и не вышел даже во второй сегмент.

Таким образом, впервые с 2008 года кому-то из пилотов «Ред Булл» не удалось пять раз подряд пробиться в десятку сильнейших в квалификациях. В последний раз такое антидостижение устанавливал Дэвид Култхард в 2008 году. На тот момент команда «Ред Булл» еще ни разу в истории не выигрывала в гонках.

Напомним, Перес в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании улучшил свое время в финальной попытке, однако ехавшие за ним пилоты были на более сухой трассе и улучшили свои результаты больше, из-за чего он остался 16-м, отстав от 15-го места на 0,021 секунды.

источник: «Советский спорт»
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Дальше — квалификация.
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