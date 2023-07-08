Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию 10-го этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Великобритании.

В финальном сегменте в Сильверстоуне он проехал круг за 1 минуту 26,961 секунды. Второе и третье время показали пилоты «Макларен» Ландо Норрис (+0,241 секунды) и Оскар Пиастри (+0,372).

Следом расположилась пара пилотов «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, далее пара «Мерседес» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, на восьмом месте Алекс Албон из «Уильямса», на девятом Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул десятку лучших Пьер Гасли из «Альпин».

Гонка Гран-при Великобритании состоится в воскресенье.